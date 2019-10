Polizei Hagen

POL-HA: Hochzeitsfeier endet mit Polizeieinsatz

Hagen (ots)

Am Samstag fand in Hagen-Haspe eine Hochzeitsfeier mit 150 Gästen statt. Im Verlauf der Feier fingen Kinder an mit Steinen vor die Fenster von Anwohnern zu werfen. Zeitgleich meldete sich die Vermieterin der Räumlichkeiten bei der Polizei, weil sie die Feier beenden wolle, da sie aus ihrer Sicht aus dem Ruder läuft. Das erste Fahrzeug der Polizei wurde bepöbelt und eine vernünftige Gesprächsführung war nicht möglich. Mit aufgestockten Kräften konnte die Lage beruhigt werden und über den Bräutigam konnte erreicht werden, dass gegen 23:45 Uhr die Gäste geordnet die Örtlichkeit verliessen. Eine stark alkoholisierte Person war uneinsichtig und landete im Polizeigewahrsam.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell