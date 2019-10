Polizei Hagen

POL-HA: 46-jähriger Rollerfahrer nach Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 17. Oktober, um 17:45 Uhr kam es auf dem Graf-Von-Galen-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 42-Jähriger mit seinem Renault in Fahrtrichtung Boeler Straße unterwegs. Bei einem Fahrspurwechsel prallte er gegen den Roller eines 46-Jährigen. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und kam später mit einem Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

