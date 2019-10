Polizei Hagen

POL-HA: Einbrüche in Vereinsheime in Vorhalle

Hagen (ots)

Ein 40-jähriger Zeuge rief am Donnerstagvormittag, 17. Oktober, die Polizei, nachdem er auf der Rückseite eines Vereinsheimes in der Straße Voßacker ein herausgerissenes Gitter sowie ein offenes Fenster entdeckt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Vereinsangehörige zuletzt am Mittwoch, 16. Oktober, bis ca. 22 Uhr im Gebäude. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 6:40 Uhr durchsuchten Unbekannte sämtliche Räume und entwendet einen Laptop. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden muss noch geprüft werden. Im gleichen Zeitraum fanden auch ein versuchter sowie ein vollendeter Einbruch in zwei benachbarte Vereinsheime statt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell