Polizei Hagen

POL-HA: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der Freiligrathstraße verletzt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 17. Oktober, kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Freiligrathstraße Ecke Stormstraße, bei dem ein 12-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg das Kind aus einem Bus aus und wollte anschließend die Straße überqueren. Ein 79-Jähriger war mit seinem Nissan auf der Freiligrathstraße in Richtung Hameckestraße unterwegs und konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Der 12-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Freiligrathstraße auf dem Teilstück zwischen Stormstraße und Hameckestraße vorübergehend gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übergenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

