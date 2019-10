Polizei Hagen

POL-HA: Motorrad aus Garage entwendet

Hagen (ots)

Ein 58-jähriger Hagener begab sich am Mittwoch um 05.30 Uhr zu seiner Garage in der Lothringer Straße. Hier bemerkte er, dass das Garagentor aufgebrochen war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf diesem Wege Zugang in die Garage verschafft. Sie entwendeten ein orangefarbenes Motorrad der Marke KTM. Außerdem ließen die Einbrecher einen Motorradsitz der Marke KTM mitgegehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer zu 02331/986-2066 zu melden.

