POL-HA: Kompletträder vor Autohaus gestohlen

Hagen (ots)

Zwischen Montagabend, 18:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, stellte ein Mitarbeiter eines Autohauses in Kückelhausen fest, dass an vier Neufahrzeugen, die im Außenbereich abgestellt waren, sämtliche Kompletträder fehlten. Die Täter bockten die Autos auf Steinen auf und demontierten danach die Räder. Durch das Aufbocken entstanden Schäden an den Wagen. Der Beuteschaden liegt im mittleren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

