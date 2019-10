Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Anzeigen nach Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

Am Montag, 14. Oktober, kam es gegen 10 Uhr zu einem Unfall auf der Pieperstraße. Ein 38-Jähriger hatte beobachtet, wie ein Honda in den geparkten Pkw seines Nachbarn rollte. Kurze Zeit später sei jemand in das Fahrzeug eingestiegen und weggefahren. Der Hagener verständigte die Polizei. Noch während der Anzeigenaufnahme erschien die 25-jährige Besitzerin des Honda am Unfallort. Sie gab an, das der Unfall durch eine nicht richtig angezogene Handbremse ausgelöst worden sei. Zudem habe sie einen Zettel am beschädigten VW befestigt, bevor sie ihren 23-jährigen Bruder zur Arbeit brachte. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Bruder der Frau ebenfalls kurzzeitig ohne Fahrerlaubnis mit dem eigentlich nicht mehr fahrtüchtigen Pkw gefahren ist. Die Geschwister erwartet eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Durch die starke Beschädigung des Autos kommt zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines nicht vorschriftsmäßigen Fahrzeugs hinzu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

