POL-HA: Polizei informierte zum Thema Einbruchsprävention beim Dahler Bauernmarkt

Hagen (ots)

Am Samstag, 12. Oktober, fand im Hagener Süden der Dahler Bauern- und Kreativmarkt statt. Das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz (KK KPO) des Polizeipräsidiums Hagen war wie in den vergangenen Jahren ebenfalls mit einem Stand vertreten. Unter dem Motto "Wie sicher ich mein Zuhause" informierten die Experten interessierte Besucher zum Thema Einbruchsschutz. Anhand von Broschüren und Schauobjekten zeigten sie beispielsweise auf, welche Möglichkeiten bestehen, um Fenster und Türen besser zu sichern. "Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es häufiger zu Wohnungseinbrüchen. Bereits wenige Maßnahmen können dabei helfen, Tätern einen Riegel vorzuschieben", so Kriminalhauptkommissar Thomas Genster, der den Besuchern des Bauernmarktes als kompetenter Ansprechpartner Rede und Antwort stand. Die Dienststelle bietet zudem ganzjährig nach vorheriger Absprache eine kostenfreie Beratung in den eigenen vier Wänden an. Interessierte können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 1530 einen Termin sichern.

