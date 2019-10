Polizei Hagen

POL-HA: Brand in der Revelstraße

Hagen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Montag, 14. Oktober 2019, in der Revelstraße kurz nach Mitternacht eine Aufbaukonstruktion für einen Lkw-Anhänger. Der mit Holzpaletten beladene Aufbau befand sich auf einem Firmengelände und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

