Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sicher zur Schule und zurück - Üben Sie den Schulweg

Gelsenkirchen (ots)

Bevor für viele i-Dötzchen in der kommenden Woche der Ernst des Lebens beginnt, sollten Eltern an den verbliebenen Ferientagen den sicheren Weg zur Schule üben. Unsere Tipps:

- Nicht immer ist der kürzeste Weg zur Schule auch der beste. Achten Sie darauf, dass die Kinder Straßen nur an Ampeln oder Zebrastreifen überqueren. Erklären Sie dabei auch das richtige Verhalten am Zebrastreifen und erklären Sie Ihrem Nachwuchs, nicht blind auf die Straße zu treten, sondern immer zu warten, bis Autofahrer und Co. stehen bleiben.

- Kinder nehmen Geschwindigkeiten, Entfernungen und Gefahrensituationen ganz anders wahr als Erwachsene. Fragen Sie Ihr Kind doch einfach, an welchen Stellen es sich unsicher fühlt und besprechen Sie diese Situationen.

- Ziehen Sie Ihrem Kind helle Kleidung an und statten Sie Jacken und Tornister mit Reflektoren aus. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kind gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit deutlich und rechtzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wird.

- Begleiten Sie Ihr Kind - wenn möglich - in den ersten Tagen von zu Hause zur Schule und umgekehrt, bis Sie ihm den Schulweg alleine zutrauen. Nehmen Sie dabei immer denselben Weg, damit das Kind sicher wird.

- Beachten Sie unbedingt Park- und Halteverbote, wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren. Das Kind "nur eben schnell" vor dem Schultor aussteigen zu lassen, gefährdet nicht nur Ihres, sondern auch andere Kinder. Achten Sie außerdem darauf, dass die Kleinen nur zur Gehwegseite hin aussteigen.

- Auch als Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrer sollten Sie vorausschauend unterwegs sein. Kinder sind leicht abgelenkt und reagieren oftmals unberechenbar. Seien Sie deshalb besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind.

Und nicht vergessen: Seien Sie Ihrem Kind ein Vorbild und machen Sie vor, wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält.

Wir sind in der kommenden Woche auch im Einsatz und werfen ganz gezielt einen Blick auf die Schulen. Dabei ist die Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag mit den Ordnungspartnern der Verkehrswacht, Stadt Gelsenkirchen und Bogestra an der Grundschule an der Kurt-Schumacher-Straße vor Ort und berät Eltern und Schüler bei allen Fragen rund um den sicheren Schulweg. Denn wir möchten, dass alle Eltern ihre Kinder am Ende des Tages wieder gesund und munter in die Arme schließen können. Unterstützen Sie uns dabei! Allen Schulanfängern wünschen wir einen guten Start!

