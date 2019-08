POL-GE: 77-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt

Polizei Gelsenkirchen

Eine 77-jährige Fußgängerin wurde am Montag, 19. August, auf der Polsumer Straße von einem Kinderfahrrad angefahren und leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr war die Gelsenkirchenerin dort auf dem Gehweg in Richtung Buer unterwegs. Hinter ihr befanden sich ein sechsjähriges Mädchen und ihr 35-jähriger Vater. Vater und Tochter waren mit Fahrrädern unterwegs. Unweit der Flachsstraße kollidierte das Kind mit der Fußgängerin. Die Seniorin stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, die Sechsjährige blieb unverletzt.

