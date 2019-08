Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt Autofahrer - Verdacht auf illegales Autorennen

Mit durchdrehenden und quietschenden Reifen ist ein 21-jähriger Mazdafahrer am Montagmittag, 19.08.2019, durch Gelsenkirchen-Mitte gerast. Dabei fuhr er mit seinem MX5 gegen 13.40 Uhr an Polizeibeamten vorbei, die gerade in Höhe der Kreuzung Grothusstraße Ecke Lockhofstraße Lkw-Kontrollen durchführten. Immer wieder beschleunigte der Essener seinen Wagen stark und geriet schließlich an einem Fußgängerüberweg an der Grothusstraße ins Schleudern, wo er quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Polizisten hielten den 21-Jährigen an und kontrollierten ihn. Wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens beschlagnahmten sie den Führerschein des Mannes und stellten auch den Fahrzeugschlüssel des Mietwagens sicher. Die Beamten untersagten dem Essener nicht nur die Weiterfahrt, sondern wiesen ihn auch auf die strafrechtlichen Konsequenzen hin, sollte er doch ein Fahrzeug führen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

