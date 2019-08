Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Gelsenkirchen und der Polizei/ Stadt und Polizei stellen bei Kontrollen im Hafen Graf Bismarck erneut Verstöße fest

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen ihrer gemeinsamen Ordnungspartnerschaft haben Stadt und Polizei auch am letzten Wochenende, 16. und 17. August, umfangreiche Kontrollen im und rund um den Hafen Graf Bismarck durchgeführt. Hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigung durch getunte Autos und Ruhestörungen durch größere Personengruppen. Am Freitag, 16.08.2019, wurden zwischen 22.15 Uhr und 0.45 Uhr durch die eingesetzten Kräfte von Stadt und Polizei insgesamt 45 schriftliche Verwarnungen und elf Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund verschiedener Verstöße gefertigt, darunter allein acht wegen zu schnellen Fahrens. Am Samstag, 17.08.2019 kontrollierten die Beamten zwischen 22 Uhr und 1.20 Uhr mit folgenden Ergebnissen:

- die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt ahndeten drei Parkverstöße (zur Weiterleitung an den Verkehrsüberwachungsdienst) und erhoben je ein Verwarnungsgeld wegen eines nicht angeleinten Hundes, illegal entsorgten Abfalls und Urinieren in der Öffentlichkeit. Der Verkehrsüberwachungsdienst erteilte 25 schriftliche Verwarnungen.

-die Beamten der Polizei überprüften unter anderem 30 Personen, stellten 18 Geschwindigkeitsverstöße fest von denen zwei ein befristetes Fahrverbot zur Folge haben und fertigten zwei schriftliche Verwarnungen wegen Parkverstößen. Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft werden die Polizei und die Stadt Gelsenkirchen auch künftig gemeinsame Kontrollaktionen planen und durchführen.

