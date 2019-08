Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Hoher Sachschaden nach Garagenbrand

Bruchsal (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr zu einem Garagenbrand nach Büchenau aus.

Offenbar durch einen technischen Defekt kam es beim Aufladen der Akkus eines Modellfliegers zum Brandausbruch in einer Garage in der Straße Am See. Die Flammen griffen auf zwei dort geparkte Fahrzeuge, mehrere hochwertige Flugzeugmodelle und die Garage selbst über. Ein drittes Fahrzeug im näheren Umfeld wurde durch die hohe Hitze beschädigt. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort und konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Zwei Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst aufgrund der hohen Raucheinwirkung in eine Klinik verbracht. Eine weitere Person wurde wegen einsetzender Kreislaufprobleme ambulant versorgt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

