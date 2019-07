Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 10.00 Uhr auf der Abfahrt von der Meersburger Straße zur Alfons-Maurer-Straße in der Weststadt. Der 24-jährige Lenker eins BMW 3 befuhr die Meersburger Straße in stadtauswärtiger Richtung und fuhr nach dem Ergathof nach rechts von der Meersburger Straße zur Alfons-Maurer-Straße hin ab. Am Ende der in einer Rechtskurve zur Alfons-Maurer-Straße führenden Abfahrt kam der BMW des 24-Jährigen auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst die zwischen der Abfahrt und der Auffahrt von der Alfons-Maurer-Straße zur Meersburger Straße verlaufende Grünfläche, anschließend eine Verkehrsinsel und stieß unterhalb der über die Alfons-Maurer Straße führenden Fußgängerbrücke gegen den betonierten Brückenpfeiler. Nach dem Aufprall auf den Pfeiler schleuderte der BMW weiter auf den zur Meersburger Straße führenden Fahrstreifen der Alfons-Maurer-Straße und kam dort etwa 50 Meter von der Fußgängerbrücke entfernt zum Stillstand. Der BMW wurde bei dem Unfallereignis völlig beschädigt. Der 24-jährige Fahrer musste durch die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg mit Einsatz einer Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Sein ebenfalls 24 Jahre alter Beifahrer konnte durch Ersthelfer unmittelbar nach dem Unfallereignis aus dem BMW geborgen werden. Beide Insassen des BMW trugen zum Unfallzeitpunkt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt, sie erlitten gleichwohl schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Wert des zerstörten BMW betrug etwa 30.000 Euro. Die Spuren des Verkehrsunfalles verliefen im Bereich der Unfallstelle über eine Strecke von beinahe 125 Metern. Die Überprüfung des Lenkers des BMW führte zur Feststellung einer alkoholischen Beeinflussung, weshalb dem 24-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

