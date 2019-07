POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Wangen im Allgäu

Trunkenheit im Güterkraftverkehr

Deutlich betrunken war der 51-jährige Lenker eines Sattelzuges, der am Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr die Bundesautobahn A96 aus Richtung Memmingen in Fahrtrichtung Lindau befuhr und durch das Verkehrskommissariat Kißlegg an der Behelfsausfahrt Neuravensburg einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der bei dem Beschuldigten durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Testwert, der eine Blutalkoholkonzentration von über 2,5 Promille erwarten lässt. Dem Sattelzugfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sattelzug wurde an der Behelfsausfahrt abgestellt, da eine Weiterfahrt im geschilderten Zustand nicht möglich war. Weiterhin wurde gegen den in einem osteuropäischen Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU) wohnhaften Sattelzugfahrer eine Sicherheitsleistung erhoben. Er ist Staatsangehöriger eines nicht zur EU gehörenden Staates in Osteuropa.

Wangen im Allgäu

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0, zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zu vergangenem Donnerstag gegen 24.00 Uhr in der Oderstraße ereignete. Der Halter eines 14 Jahre altes Katers hörte aus seinem Schlafzimmer Schmerzenslaute eines Tieres, was er vom Geräusch her als von einer Katze oder einem Kater stammend deutete. Am Donnerstagvormittag stellte er bei seinem Kater eine massive Schädelverletzung im Bereich des rechten Auges fest. Die tierärztliche Untersuchung des Katers führte zur Diagnose, dass das Tier ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat. Nach Ansicht des behandelnden Tierarztes wurde die Verletzung durch eine massive stumpfe Gewalteinwirkung verursacht. Der Tierarzt geht davon aus, dass der Kater mit einem stärkeren Stück Holz, einem Metallrohr oder einem ähnlichem Schlagwerkzeug misshandelt wurde. Dem Kater musste ein Auge operativ entfernt werden. Der Halter des Tieres erstattete am Montag beim Polizeirevier Wangen eine Strafanzeige. Die derartige Misshandlung eines Tieres erfüllt einen Straftatbestand nach § 17 des Tierschutzgesetzes, weshalb das Polizeirevier Wangen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete.

Wangen im Allgäu

Versuchter Einbruch in Apotheke

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Samstag offensichtlich in eine Apotheke in der Gegenbaurstraße einzubrechen. Die Täter verursachten Schäden durch die Einwirkung eines Hebelwerkzeuges an den Glasschiebetüren zum Verkaufsraum der Apotheke. Hinweise zum Tatablauf und zu den Verursachern erbittet das Polizeirevier Wangen, Tel. Tel. 07522 984-0.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall mit Verletzten

Drei leicht verletzte Pkw-Insassen und Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 22.00 Uhr auf der Kreuzung Lindauer Straße / Karl-Wilhelm-Heck-Straße / Maierhöfener Straße ereignete. Der 35-jährige Lenker eines Skoda Fabia befuhr die Karl-Wilhelm-Heck-Straße in stadtauswärtiger Richtung und überquerte die Kreuzung bei bereits ausgeschalteter Ampelanlage. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 30-jährigen Lenkerin eines Renault Twingo, die auf der Lindauer Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Verletzt wurden die Insassen des Renaut Twingo. Eine der Mitfahrerinnen wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Der 21-jährige Lenker eines Peugeot befuhr am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr die Bundesstraße 12 aus Richtung Großholzleute in Richtung Isny. Etwa auf Höhe Kleinholzleute geriet er aus Unachtsamkeit nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort streifte er den entgegenkommenden Renault eines 69-jährigen Pkw-Lenkers. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Leutkirch im Allgäu

Rabiater Radfahrer

Der 79-jährige Lenker eines Opel befuhr am Montagmittag gegen 12.15 Uhr die Memminger Straße in stadtauswärtiger Richtung. Er hatte zuvor vor der Einmündung der Löwengasse in die Memminger Straße auf einem Seitenstreifen gehalten und war von dort gerade angefahren, als der unbekannte Lenker eines Fahrrades zügig von rechts aus der Löwengasse auf die Memminger Straße fuhr. Die Lenkerin eines vor dem 79-Jährigen fahrenden Pkw und der Geschädigte selbst bremsten wegen des Radfahrers ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand ab. Der Fahrradfahrer schlug im Vorbeifahren dem vorausfahrenden Pkw mit der flachen Hand aufs Autodach und anschließend dem Geschädigten gegen den linken Außenspiegel des Opels. Der Außenspiegel wurde hierbei beschädigt. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Hierbei fuhr er rücksichtslos in die Fußgängerzone und nötigte mehrere Fußgänger, ihm aus dem Weg zu gehen. Das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, bittet Personen, die Hinweise zum Fahrverhalten oder zur Person des Fahrradfahrers geben können, sich dort zu melden. Der Geschädigte des geschilderten Sachverhalts vermochte keine Personenbeschreibung abzugeben.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn

Zeugen sucht das Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563 9099-0, zu einem Auffahrunfall, der sich am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Bundesautobahn A96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch West und Aichstetten ereignete. Bei dem Verkehrsunfall war ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die 80-jährige Lenkerin eines Nissan befuhr die Autobahn in Richtung Memmingen und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um dort eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Ihren Angaben zu Folge befand sie sich bereits vollständig auf dem linken Fahrstreifen und war bereits am Überholen, als es auf dem linken Fahrstreifen zum Auffahrunfall gekommen sei. Auf ihren Pkw und auf zwei an der Heckseite des Pkw auf einem Fahrradträger aufgestellte Pedelecs aufgefahren ist der 22-jährige Lenker eines Mercedes-Benz, der gegenüber der Polizei die Lenkerin des Peugeot wegen eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel für den Verkehrsunfall verantwortlich machte. Er sei mit weit höherer Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen herangefahren, als sie zum Überholen ausgeschert sei. Das Verkehrskommissariat Kißlegg bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten und zur Klärung der Unfallursache beitragen können, sich dort zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Fahrradfahrer auf der Autobahn

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr die Bundesautobahn A96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch West und Leutkirch Süd auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Lindau. Die Verkehrsstörung wurde durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer beim Polizeipräsidium Konstanz gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrskommissariats Kißlegg geleitete den Fahrradfahrer von der Bundesautobahn.

