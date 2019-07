POL-KN: Melungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz



Erdbeben

Zahlreiche Notrufe gingen am Dienstagmorgen zwischen 01 Uhr und 03 Uhr beim Polizeipräsidium Konstanz ein, nachdem sich im Bereich Konstanz mehrere Erdbeben ereignet hatten. Das stärkste Beben mit einer Stärke von 3,7 auf der Richterskala wurde gegen 01.15 Uhr registriert. Nennenswerte Sach- oder gar Personenschäden wurden bislang nicht bekannt. Über die Rundfunkanstalten wurde die Erdbebenmeldung als amtliche Gefahreninformation ausgestrahlt.

Konstanz

Fahrzeuge besprüht

In der Nacht von Sonntag auf Montag besprühte ein unbekannter Täter mit einem Sprühlack mehrere Fahrzeuge im Bereich Fürstenberg mit der Zahl "1312" und weiteren unleserlichen Schriftzügen. An einem Fahrzeug, welches in der Gabelsbergerstraße abgestellt war, entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro, an einem zweiten in der Längerbohlstraße von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Betrunkene Autofahrerin

Rund 1,8 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einer Autofahrerin, die Montagnacht in der Wollmatinger Straße von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Die Beamten veranlassten bei der Frau im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten ihren Führerschein. Die Autofahrerin hat sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.

Konstanz

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 19.15 Uhr einen schwarzen BMW, der in der Konrad-Zuse-Straße abgestellt stand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Konstanz

Verkehrsunfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 22.00 Uhr an der Kreuzung Buhlenweg / Haidelmoosweg ereignet hat. Ein 36-jähriger Renault-Lenker befuhr den Haidelmoosweg, bog links in den Buhlenweg ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 18-jährigen Volvo-Lenkerin. Bei den Autofahrern wurden keine äußerlichen Verletzungen festgestellt, die 18-jährige ließ sich jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus bringen. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

Konstanz

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Über Notruf wurde am Montag gegen 23.15 Uhr im Herosé-Park eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen Jugendlicher mitgeteilt. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen war bereits eine Gruppe in Richtung Bodenseeforum geflüchtet, drei Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren waren noch vor Ort und machten Verletzungen geltend. Sie teilten mit, zuvor von einer etwa zehnköpfigen Personengruppe nach Zigaretten gefragt worden zu sein. Auf die Antwort keine zu haben, hätten zwei bis drei Jugendliche mit Fäusten auf sie eingeschlagen. Beschrieben wurden die Geflüchteten wie folgt: 16-20 Jahre alt, dunklerer Teint, sprachen deutsch und arabisch. Personen, die Hinweise zu der geflüchteten Personengruppe oder sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Moos / Radolfzell

Diebstahl

Aus einer unverschlossenen Garage entwendete vergangenen Freitag im Zeitraum von 11 Uhr bis 18 Uhr ein unbekannter Täter einen originalverpackten Waschtrockner, eine Feuerschale und einen gefüllten Benzinkanister. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100, zu wenden.

B 34

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von rund 33.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.00 Uhr auf der B 34 ereignet hat. Ein 39-jähriger Skoda-Lenker befuhr die Bundesstraße von Singen kommend in Richtung Steißlingen. An der Anschlussstelle Steißlingen bog er nach links in Richtung B 33 / Hegau ab und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte, aus Richtung Steißlingen entgegenkommende 56-jährige Dacia-Lenkerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 56-Jährige leicht verletzt, weshalb sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

Singen

Eingeworfene Heckscheibe

Ein unbekannter Täter warf am Montag im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr vermutlich mehrere Kieselsteine gegen einen in der Fichtestraße auf einem Parkplatz abgestellten BMW X3. Hierdurch ging die Heckscheibe zu Bruch. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Singen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag im Zeitraum von 7 Uhr bis 14 Uhr einen in der Schwarzwaldstraße abgestellten Audi und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Einbruch

Ein unbekannter Täter gelangte auf bislang ungeklärte Weise am heutigen Dienstagmorgen zwischen 02.00 Uhr und 05.45 Uhr in ein Sportstudio in der Fittingstraße. Dort durchsuchte der Unbekannte diverse Räumlichkeiten. Ein "Snackautomat", eine Geldkasse sowie ein verschlossener Büroraum wurden gewaltsam geöffnet. Was genau entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Gottmadingen

Person in Gewahrsam genommen

In einem psychischen Ausnahmezustand und vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln befand sich ein 26-jähriger Mann in der vergangenen Nacht, als er in seiner Wohnung randalierte und über sein Dachfenster mehrmals auf das Hausdach kletterte. Nachbarn, die den Mann bemerkten, verständigten sofort die Polizei. Um ein Abstürzen vom Dach zu verhindern, wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Gottmadingen alarmiert. Da der Mann vor Eintreffen der Rettungskräfte wieder zurück in seine Wohnung verschwunden war und auf Zurufe der Polizei und auf Klingeln nicht reagierte, musste er zur Verhinderung einer weiteren möglichen Selbstgefährdung in polizeiliche Obhut genommen werden. Hinzugerufenen Spezialkräften gelang es gegen 05.00 Uhr, in die Wohnung einzudringen und den 26-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Zunächst wurde er von einem Rettungswagen wegen Verdachts einer Mischintoxikation in ein Krankenhaus gebracht, später aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik verlegt. In seiner Wohnung konnten diverse Hieb- und Stichwaffen sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Liggersdorf / Hohenfels

Vorfahrtsmissachtung

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Hauptstraße / Ortsstraße ereignet hat. Eine Autofahrerin befuhr die Ortsstraße, bog links in die Hauptstraße ein und übersah hierbei eine von links kommende vorfahrtsberechtigte Pkw. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Orsingen-Nenzingen

Bahnübergang dauerrot

Weil die Ampel am Bahnübergang Nenzingen in der Stockacher Straße am Montag gegen 17 Uhr defekt war, mussten Beamte des Polizeireviers Stockach bis zur Behebung des Schadens durch einen Techniker den Verkehr bis etwa 21 Uhr regeln.

L 223 / Steißlingen

Verkehrsunfall

Zwei schwer verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.15 Uhr auf der L 223 bei Steißlingen ereignet hat. Eine Autofahrerin befuhr die Landesstraße und kollidierte, als sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, mit einem gleichzeitig überholenden Motorradfahrer. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Acker geschleudert. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die Autofahrerin schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

