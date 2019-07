Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (444/2019) Feuerwehr löscht Böschungsbrand bei Wöllmarshausen

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen), Ortsteil Wöllmarshausen, Vor dem Berge Dienstag, 23. Juli 2019, gegen 17.20 Uhr

GLEICHEN (mb) - Bei Wöllmarshausen geriet am Dienstagabend (23.07.19) in der Verlängerung der Straße "Vor dem Berge" aus bislang ungeklärter Ursache eine Böschung in Brand. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Getreidefeld über. Zwei Radfahrerinnen waren auf das Feuer aufmerksam geworden und informierten die Feuerwehr.

Ersten Informationen zufolge erfasste der Brand eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern. Dank des Einsatzes der alarmierten Ortsfeuerwehren aus Rittmarshausen und Wöllmarshausen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren 16 Feuerwehrkameraden im Einsatz.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

