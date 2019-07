Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (441/2019) Einbruch in Wohnung in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Untere Karspüle Sonntag, 21. Juli 2019, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 20.15 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Indem er die Terrassentür gewaltsam öffnete, verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntag (21.07.19) Zutritt zu einer Wohnung in der Unteren Karspüle in Göttingen.

In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 20.15 Uhr drang der Dieb in die Wohnung ein und entwendete ersten Informationen zufolge Elektrogeräte. Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Täter vermutlich um einen Mann mit dunkelblonden Haaren, der zur Tatzeit mit einer dunkelblauen Sportjacke bekleidet war. Weiteres ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

