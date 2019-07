Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (438/2019) Einbruch in Kindergarten in Bad Lauterberg

Bad Lauterberg, Kupferroser Weg in der Zeit zwischen Freitag, 05. Juli 2019, gegen 18.00 Uhr und Freitag, 19. Juli 2019, gegen 07.30 Uhr

BAD LAUTERBERG (mb) - Durch eine aufgebrochene Tür sind Unbekannte in einen Kindergarten in Bad Lauterberg eingedrungen. Nachdem sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht hatten, entkamen die Einbrecher schließlich mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Informationen zur genauen Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Tat hat sich vermutlich im Zeitraum von Freitagabend, 05.07.19, bis Freitagmorgen, 19.07.19, ereignet.

Da von den Tätern jede Spur fehlt, bittet die Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/963-0 um Zeugenhinweise.

