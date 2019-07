Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (437/2019) Unbekannte beschädigen Schaufensterscheiben in Bad Sachsa - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Marktstraße Nacht zu Montag, 22. Juli 2019

BAD SACHSA (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (22.07.19) in der Markstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) die Schaufensterscheiben zweier benachbarter Geschäfte vermutlich durch einen Steinwurf bzw. Fußtritte beschädigt. Von den sinnlosen Taten betroffen waren ein Café und ein Elektrofachgeschäft. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen vermutlich ca. 2.500 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

