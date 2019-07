Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (436/2019) Diebstahl in Duderstädter Innenstadt - zwei unbekannte Jugendliche klauen Smartphones und flüchten

Göttingen (ots)

Duderstadt, Marktstraße Donnerstag, 18. Juli 2019, gegen 14.50 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Zwei Jugendlichen gelang es am Donnerstagnachmittag (18.07.19), aus einem Telefonfachgeschäft in der Duderstädter Marktstraße vier iPhones im Gesamtwert von rund 2.500 Euro zu stehlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die beiden Unbekannten den Laden während der Öffnungszeit, begaben sich geradewegs zu einer Auslage gegenüber des Verkaufstresens und rissen dort vier Smartphones von der fest installierten Verkabelung. Nach der Tat verließen die beiden fluchtartig das Geschäft in Richtung Bahnhofstraße. Ein couragierter Zeuge nahm die Verfolgung in Richtung ZOB auf, musste diese jedoch abbrechen, als die Täter auf Höhe der Volksbank in einen weißen Kleintransporter (Kennzeichen unbekannt) mit grünen Streifen gestiegen und davongefahren sind.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: männlich, ca. 14 Jahre alt, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, weißer kurzer Hose und weißem Basecap. 2. Täter: männlich, ca. 17 Jahre alt, bekleidet mit rotem T-Shirt und weißer kurzer Hose. Vermutlich sind beide osteuropäischer Herkunft.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 entgegen.

