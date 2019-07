Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (434/2019) Fensterscheibe mit Gullydeckel eingeworfen - Unbekannte brechen in Firma in der Carl-Giesecke-Straße ein

Göttingen (ots)

Göttingen, Carl-Giesecke-Straße in der Nacht zu Mittwoch, 17. Juli 2019

GÖTTINGEN (mb) - Mit einem Gullydeckel haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (17.07.19) eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Carl-Giesecke-Straße eingeworfen und sich somit Zutritt in das Gebäudeinnere verschafft.

Nach derzeitigen Ermittlungen versuchten die Täter, zwei Tresore zu öffnen, was aber augenscheinlich misslang. Zu Art und Umfang des möglichen Diebesgutes sowie zur Höhe des Gesamtschadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Von den Eindringlingen fehlt bislang noch jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

