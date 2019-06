Polizei Mettmann

POL-ME: Weder Fahrerlaubnis noch Ladungssicherung - Hilden - 1906104

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag haben Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes Mettmann auf der Forststraße in Hilden den Fahrer eines in den Niederlanden zugelassenen Gespanns aus dem Verkehr gezogen.

Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrers aus Osteuropa stellte sich heraus, dass der Mann, der einen Minibagger auf einem Anhänger transportierte, weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, noch dass seine Ladung auch nur annähernd gesichert war.

Die Konsequenzen für den 34-Jährigen: Seine Weiterfahrt endete sofort, außerdem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro begleichen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell