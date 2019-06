Polizei Mettmann

POL-ME: 68 Jahre alter Mann von Bus überrollt - schwere Beinverletzung - Velbert - 1906101

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend (18. Juni 2019) ist ein 68 Jahre alter Mann aus Velbert an der Straße Flandersbach von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden.

Der Mann war zunächst als Fahrgast an der Haltestelle Wülfrath-Mitte in den Bus der Linie 747 eingestiegen. Dort sprach er den Busfahrer an und bat ihn, ihn an seiner Wohnadresse am Flandersbach aussteigen zu lassen. Da der Mann einen erheblich alkoholisierten Eindruck auf den Busfahrer machte und außerdem sehr wackelig auf den Beinen war, gewährte der Busfahrer dem Velberter seinen Wunsch und ließ ihn an seiner Anschrift aussteigen, anstatt bis zur nächsten Haltestelle weiter zu fahren.

Als der 54-jährige Busfahrer seine Fahrt fortsetzte, geriet der Velberter unter den hinteren rechten Reifen des Busses. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann schwankend aus dem Bus gegangen war und dann auf Höhe der hintersten Achse von der Bordsteinkante gerutscht war. Dabei geriet das Bein des Mannes unter den Reifen und wurde bei Schrittgeschwindigkeit überrollt.

Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Zeugen alarmierten den Notruf. Ein Rettungswagen brachte den Velberter in ein Krankenhaus, wo er zurzeit stationär behandelt wird. Außerdem wurde dem Mann dort eine Blutprobe entnommen. Der Busfahrer erlitt einen Schock und konnte seine Fahrt nicht weiter fortsetzen.

