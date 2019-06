POL-ME: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Haan - 1906099

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen (18. Juni 2019) kam es auf der Elberfelder Straße in Haan zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden ein 56 Jahre alter Mann aus Marl sowie ein 50-jähriger Mann aus Mönchengladbach leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Gegen 7 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seinem BMW über die Elberfelder Straße in Richtung Vohwinkler Straße. Dort wollte er auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Auf der Linksabbiegerspur der Elberfelder Straße staute sich jedoch der Verkehr. Erst als eine im Rückstau wartende Autofahrerin dem Mann eine Lücke ließ, konnte er in Richtung der Tankstelle abbiegen. Dabei stieß er jedoch mit einem von hinten an den wartenden Autos vorbeifahrendem Hyundai Tucson eines 56-jährigen Mannes aus Marl zusammen.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

