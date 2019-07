Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (432/2019) Unfallflucht in Lemshausen

Göttingen (ots)

Rosdorf (Landkreis Göttingen), Ortsteil Lemshausen, Am Anger Sonntag, 14. Juli 2019, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr

ROSDORF (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer am Sonntag (14.07.19) zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr im Rosdorfer Ortsteil Lemshausen (Landkreis Göttingen) einen Fiat Ducato an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Transporter parkte in der Straße Am Anger am Fahrbahnrand. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/93790-0 bei der Polizeistation Friedland zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell