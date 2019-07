Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (430/2019) Gartenlaube in Duderstadt abgebrannt - Ursache noch unklar

Göttingen (ots)

Duderstadt, Leddergasse Mittwoch, 17. Juli 2019, gegen 05.10 Uhr

DUDERSTADT (jk) - In einem Kleingarten auf dem LNS-Gelände in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ist am Mittwochmorgen (17.07.19) gegen 05.10 Uhr ein Fachwerk-Gartenhaus komplett abgebrannt. Die alarmierte Feuerwehr Duderstadt konnte den Brand schnell löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der Brandort wurde von der Polizei Duderstadt beschlagnahmt. Angaben zur genauen Schadenshöhe gibt es im Moment noch nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

