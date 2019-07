Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (428/2019) Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt blauen VW Caddy - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Friedland, Kookweg in der Zeit zwischen Dienstag, 09. Juli 2019, gegen 18.00 Uhr und Mittwoch, 10 Juli 2019, gegen 17.30 Uhr

FRIEDLAND (mb) - Vermutlich beim seitlichen Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer bereits am 09. oder 10. Juli 2019 einen blauen VW Caddy an der Stoßstange im vorderen rechten Bereich beschädigt.

Ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Bad Gandersheim war an diesen zwei Tagen mit seinem Pkw unterwegs und parkte sein Fahrzeug in der Zeit von Dienstagabend (09.07.19) bis Mittwochabend (10.07.19) an unterschiedlichen Örtlichkeiten. Unter anderem parkte er den VW in der Straße "An der Feuerwache" in Salzgitter, in Bad Gandersheim in den Straßen "Barfüßerkloster" und "Neue Straße" sowie zuletzt im Friedländer "Kookweg". Hier wurden dann auch die Beschädigungen am Caddy festgestellt, welche sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800 Euro belaufen. Von dem Verursacher fehlt jede Spur.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05504/93790-0 bei der Polizei in Friedland zu melden.

