Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (440/2019) Verkehrsunfall auf der der L 554 - eine schwerverletzte Person

Göttingen (ots)

Adelebsen (Landkreis Göttingen), Landesstraße 554, Kreuzungsbereich Wibbecker Straße Sonntag, 21. Juli 2019, gegen 17.30 Uhr

ADELEBSEN (mb) - Am Sonntag (21.07.19) kam es gegen 17.30 Uhr auf der L 554 in Höhe des Flecken Adelebsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw und ein Motorroller zusammengestoßen waren.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 26 Jahre alte Mann aus Adelebsen mit seinem Audi die Wibbecker Straße aus Richtung Adelebsen kommend. Im Kreuzungsbereich zur L 554 wollte er geradeaus in Richtung Wibbecke fahren und übersah hierbei aus bislang unbekannten Gründen den von rechts kommenden und bevorrechtigten Motorroller, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den heftigen Anstoß wurde der Fahrer des Leichtkraftrades durch die Luft geschleudert und landete auf einer Wiese neben der Fahrbahn. Hierdurch erlitt der 75-Jährige aus Northeim schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 14.500 Euro.

Neben dem Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Göttingen war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Es kam an der Unfallstelle zu keinen größeren Verkehrsstörungen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

