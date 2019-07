Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau in Wohnung tot aufgefunden (Köngen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Eine Frau ist am Freitagmorgen in einer Wohnung in Köngen tot aufgefunden worden.

Hausbewohner hatten gegen 10.45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem zwei Nachbarinnen, eine 71-jährige Frau und deren 49-jährige Tochter, längere Zeit nicht gesehen wurden und im Haus ein auffälliger Geruch wahrnehmbar war. Nachdem sich die Polizeibeamten Zugang zur Wohnung verschafft hatten, fanden sie die 71-jährige Bewohnerin in einem äußerst schlechten Gesundheitszustand vor. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zudem fanden die Polizeibeamten in der Wohnung den Leichnam einer Frau, bei der es sich mutmaßlich um die 49-jährige Tochter handelt.

Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

