POL-AA: Öffentlichkeitsfahndung nach Freiheitsberaubung in Aspach (Rems-Murr-Kreis) mit Bezüge nach Polen und Frankreich ++ Polizei sucht europaweit nach Täter und Opfer ++

Waiblingen / Aspach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen vom 07.06.2019

Nach dem plötzlichen Verschwinden der 47 Jahre alten Pflegekraft Jolanta SZEWCZYK aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) gehen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen davon aus, dass die Vermisste von dem 51 Jahre alten Beschuldigten Maciej IWANCZYK und dem 23 Jahre alten Beschuldigten Krzystof TRESICKI überwältigt und an einen bislang unbekannten Ort verschleppt wurde. Bei dem 51-jährigen Iwanczyk handelt es sich um den ehemaligen polnischen Lebensgefährten des Opfers. Bei dem 23-jährigen Tresicki handelt es sich um den Arbeitskollegen des 51-Jährigen.

Die Vermisste hatte am Montag, gegen 13:30 Uhr ihre Arbeitsstelle in Aspach (Rems-Murr-Kreis) verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde sie gegen 14:00 Uhr bei Aspach von den beiden Beschuldigten überwältigt und gegen ihren Willen mit einem Wohnmobil verschleppt. Das Wohnmobil wurde inzwischen in Frankreich in einem Waldstück im Bereich Straßburg leer aufgefunden. Über den aktuellen Aufenthaltsort der beiden Beschuldigten und dem Opfer liegen derzeit keine konkreten Hinweise vor.

Das Polizeipräsidium Aalen hat am Dienstag eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die eng mit den französischen und polnischen Behörden zusammenarbeitet und nun insbesondere um Mithilfe der französischen, polnischen und deutschen Bevölkerung bittet.

Bilder der Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-aspach-freiheitsberaubung-europaweite-fahndung/

Die Kriminalpolizei hat ein Hinweistelefon eingerichtet und fragt:

++ Mindestens einer der Beschuldigten war bis Montag, 14:00 Uhr mit einem dunkelgrünen Pkw, Renault Megane, polnisches Kennzeichen unterwegs. Das Fahrzeug wurde am Montag in Aspach zurückgelassen. Ein Bild ist beigefügt. Wem ist der Renault bis Montag aufgefallen?

++ Wer hat das Wohnmobil gesehen, mit dem Täter die Frau verschleppten und welches inzwischen in Frankreich bei Straßburg leer aufgefunden wurde. Es handelt sich um ein Wohnmobil, Peugeot, Alkoven, Hobby. Ein Bild ist beigefügt.

++ Wer hat die Vermisste und/oder die beiden Beschuldigten gesehen und kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

++ Wer hat sonst verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Vermissten stehen könnten?

++ Wer hat die Vermisste und/oder die Beschuldigten nach Montag, 13:30 Uhr gesehen?

++ Wer hatte seit Montag, 13:30 Uhr Kontakt (persönlich, telefonisch oder soziale Netzwerke) mit der Vermissten?

Zeugenhinweise werden unter 07151/950-333 entgegengenommen

++ ACHTUNG: Bitte bei Antreffen der Gesuchten an diese nicht herantreten! Bitte verständigten sie unverzüglich über Notruf die nächste Polizeidienststelle! ++

+++ Zusatz für Medienvertreter: +++ Für einen O-Ton steht Ihnen Pressesprecher Ronald Krötz um 14:00 Uhr bei der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen, Alter Postplatz 20 zur Verfügung. Parkmöglichkeiten: Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Alter Postplatz 10.

