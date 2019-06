Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Eine Verletzte bei Brand in Wohnhaus

Plüderhausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagvormittag eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Teckenweg in Brand. Kurz vor 10:30 Uhr verständigte eine Nachbarin, die den Brand als erstes bemerkte, die Feuerwehr. Die Feuerwehren Plüderhausen und Schorndorf kamen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Alle anwesenden Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Eine 24 Jahre alte Anwohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation, sie wurde in eine Klinik verbracht. An der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro, sie ist derzeit unbewohnbar. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

