Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisster wieder da - Unfallflucht - Sachbeschädigung auf Spielplatz - Unfälle

Aalen (ots)

Langenburg: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 16:30 Uhr befuhr ein 62-jähriger LKW-Fahrer die L1025 aus Richtung Bächlingen kommend und wollte nach rechts auf die L1033 einbiegen. Hierbei übersah er eine 22-jährige VW Passat-Fahrerin, die ihrerseits auf der L1033 in Richtung Langenburg fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die junge VW-Fahrerin leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Blaufelden: Wildunfall

Auf dem Herbertshauser Weg in Fahrtrichtung Engelhardshausen erfasste am Freitag um 00:05 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem PKW BMW ein Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Tier wurde dabei getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfälle

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag um 19:20 Uhr an der Einmündung der Wittauer Straße in die Sulzbrunnenstraße. Ein 33-jähriger Fahrer eines Daimler Sprinter erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 59-jährige Mercedes-Fahrerin abbremsen musste und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es an der Einmündung der Dr.-Bareilles-Straße in die Ellwanger Straße. Hier übersah ein 27-jähriger BMW-Fahrer die vor ihm stehende 54-jährige Kia-Lenkerin. Bei diesem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2200 Euro.

Gaildorf: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einer Parklücke auf einem Kundenparkplatz in der Gartenstraße beschädigte am Donnerstag um 21:30 Uhr ein 21-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Sprinter einen PKW Audi A4. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Oberrot: Sachbeschädigung auf Spielplatz

Auf dem Spielplatz unmittelbar nach dem Sportplatz wurden zwischen Montag und Dienstag zwei Sitzbänke einer Tischgarnitur beschädigt, indem die Betonfüße teilweise aus der Erde heraus gerissen und die Holzauflage abgerissen wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Ilshofen: LKW streift LKW

Am Freitag um 00:25 Uhr kam es zu einem Unfall auf der BAB 6, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 120.000 Euro an den Fahrzeugen entstand. Der Schaden an der Ladung kann noch nicht abgeschätzt werden. Ein 26-jähriger Lenker eines Sattelzuges befuhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Heilbronn. Um einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen verkürzte er den Abstand zu diesem Fahrzeug und befuhr gleichzeitig teilweise den Standstreifen. Aufgrund des verkürzten Abstandes erkannte der 26-Jährige einen mit einer Panne auf dem Standstreifen stehenden Sattelzug nicht und streifte dieses Fahrzeug mit minimaler Überdeckung. Durch den Streifvorgang wurde der Anhänger des stehenden LKW umgeworfen und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Der Kühlaufbau des unfallverursachenden Sattelzuges wurde auf der rechten Fahrzeugseite aufgerissen. Dadurch wurde die komplette Ladung des LKW auf der Fahrbahn auf einer Länge von etwa 100 Meter verteilt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro

Am Freitag um 08:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Crailsheimer Straße. Eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 63-jähriger Peugeot-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an PKW

Ein grauer VW Golf, der am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz am Schenkenseebad bzw. dem Schulzentrum Ost abgestellt war, wurde durch einen Fußtritt beschädigt. Zeugen, die beobachtet haben, wie gegen die Stoßstange des PKW getreten wurde, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht im Parkhaus

Am Donnerstag zwischen 08:50 Uhr und 18:25 Uhr wurde ein silberfarbener PKW Hyundai Santa Fe in einem Parkhaus in der Johanniterstraße auf dem Parkdeck 4 beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Vermisster 48-Jähriger wieder da - bitte Fahndung löschen

Der seit dem 10.05.2019 vermisste 48-jährige Mann aus Gaildorf konnte durch die Polizei aufgefunden werden. Er kehrte am Donnerstag wohlbehalten an seinen Wohnort zurück. Es wird darum gebeten die Fahndung zu löschen!

Hier die Ursprungsmeldung vom 04.06.2019 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4288886):

Gaildorf: 48-jähriger Mann vermisst

Seit Freitag den 10.05.2019 wird ein 48 Jahre alter Mann aus Gaildorf vermisst. An diesem Tag verließ er seine Wohnung in der Wirkerstraße mit unbekanntem Ziel. Aus vergangener Zeit ist bekannt, dass er immer wieder mit dem Zug nach Stuttgart gefahren ist. Eine hilflose Lage oder ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste hat ein Muttermal auf der rechten Wange und trägt einen Drei-Tage-Bart. Er spricht gebrochen deutsch. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine hellblaue Softshell-Jacke, dunkle Sportschuhe und eine blaue Jeanshose. Hier geht es zu einem Lichtbild des Vermissten: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-gaildorf-vermisstenfall/ Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Kripo Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell