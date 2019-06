POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahlsdelikte, Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Aalen

Remshalden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch, zwischen 7:55 Uhr und 13:15 Uhr einen Citroen, der auf einem Parkplatz in der Austraße abgestellt war. Der Sachschaden am Citroen beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Leutenbach: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Eine 56 Jahre alte Audi-Fahrerin verursachte am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem sie selbst und zwei weitere Personen verletzt wurden und rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden. Die Frau fuhr die Landesstraße 1114 von Weiler zum Stein kommend in Richtung Heidenhof. In einer Linkskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und streifte dort zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota. Anschließend stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Seat einer 32-Jährigen zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die Fahrerin des Seat sowie deren ebenfalls 32-jährige Beifahrerin wurden beim Unfall verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Audi und am Seat entstand Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Kirchberg an der Murr: Wildunfall

Kurz nach 22:00 Uhr am Donnerstagabend befuhr ein 52-jähriger BMW-Fahrer die Marbacher Straße in Richtung Kirchberg, als ein Reh von links kam und die Fahrbahn queren wollte. Das Tier wurde von dem Auto erfasst und getötet. Ein in Richtung Marbach fahrender 29 Jahre alter VW-Lenker erfasste den auf der Fahrbahn liegenden Tierkadaver. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro.

Fellbach: Erdbeerdiebe

Unbekannte haben zwischen dem 27.05.2019 und dem 04.06.2019 von einem Feld an der Gotthilf-Bayh-Straße Erdbeeren im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Polizei Schmiden bittet Zeugen sich unter Telefon 0711 951913-0 zu melden.

Fellbach: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Eine Streifenbesatzung wurde am Donnerstag gegen 18:00 Uhr angesprochen und auf zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten in der Ringstraße aufmerksam gemacht. Unbekannte hatten die Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Bei dem Aufbruch entstand erheblicher Sachschaden an den Automaten.

Die Polizei Fellbach sucht unter Telefon 0711 5772-0 nach Zeugen.

Fellbach: LKW beschädigt Glasdach

Der 20 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters der Marke Mercedes wollte auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes in der Bühlstraße in Richtung Eberhardstraße fahren. Dabei stieß er mit einer dortigen Glasdachkonstruktion zusammen. Dabei verhakte sich der Kleinlaster mit einem Stützpfosten und konnte zunächst nicht mehr weg fahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

