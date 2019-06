Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Diebstahlsversuch

Aalen (ots)

Essingen: Hoher Sachschaden bei Wildunfall

Mit seinem Pkw Jaguar erfasste ein 55-Jähriger am Freitagmorgen gegen 3.45 Uhr auf der Daimlerstraße im Gewerbegebiet Essingen ein die Fahrbahn querendes Reh, welches bei dem Anprall getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro; der 55-Jährige blieb unverletzt.

Aalen: Rollerfahrerin leicht verletzt

Kurz nach 19.30 Uhr am Donnerstagabend befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Roller die Maximilian-Lorenz-Straße, wo sie wegen am Fahrbahnrand abgestellter Fahrzeuge kurz auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Offenbar erschrak die Zweiradfahrerin wegen eines dort fahrenden Fahrzeuges, weshalb sie mit ihrem Roller ins Rutschen kam und auf den Boden stürzte. Die 28-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. An ihrem Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Abtsgmünd: Unfallfluchten

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Straße Osteren abgestellt war.

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein ebenfalls unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr verursachte, als er vermutlich beim Wenden einen Lichtmasten beschädigte, der auf dem Parkplatz am Friedhof aufgestellt ist.

Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 40-Jähriger am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr mit seinem am Pkw Passat angehängten Wohnwagen einen am Fahrbahnrand der Bachstraße abgestellten Pkw VW Kombi, wobei ein Sachschaden von rund 7500 Euro entstand.

Abtsgmünd: Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum zwischen Mittwochmittag, 12 Uhr und Donnerstagmittag, 13.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Lohmühle ein, wo sie Schränke aufbrachen und, ersten Erkenntnissen zufolge, zwei Angelruten, drei Angelrollen und zwei aufgefundenen Kassen entwendeten. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden dürfte im Bereich von einigen hundert Euro liegen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660 entgegen.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Ein 63-Jähriger verursachte am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand. Kurz nach 9 Uhr parkte er seinen Pkw Ford auf einem Kundenparkplatz in der Wilhelm-Merz-Straße rückwärts aus. Dabei übersah er einen Pkw Ford Transit und streifte diesen.

Westhausen: Rückwärts gegen Baum gefahren

Beim Rangieren seines Lkw fuhr ein 55-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr rückwärts gegen einen in der Jahnstraße stehenden Kastanienbaum, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen-Unterkochen: Motorroller entwendet

Zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr entwendete ein Dieb einen schwarz-silbernen Motorroller der Marke Aprilia SR 50, der auf einem Grundstück in der Breslauer Straße abgestellt war. Der Roller, der mit einem Lenkradschloss gesichert war, ist nicht versichert. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Rollers bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Stödtlen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3210 zwischen Eck am Berg und Dambach erfasste ein 40-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr mit seinem Pkw Ford ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an seinem Fahrzeug ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Bopfngen: Warntafel beschädigt

Infolge Unachtsamkeit kam ein 52-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr auf der B 29 kurz vor Aufhausen mit seinem Pkw Ford nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er eine Warntafel beschädigte und einen Schaden von rund 500 Euro verursachte.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 11.000 Euro Schaden

An der Einmündung Mühlgraben / Inselparkplatz missachtete eine 57-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Vorfahrt einer 38-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Mercedes Benz und Opel Astra entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Ellwangen: Parkrempler

Mit ihrem Pkw VW Golf beschädigte eine 55-Jährige am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr beim Einparken einen auf dem Parkplatz der Berufsschule am Berliner Platz abgestellten Pkw VW Golf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Westhausen/BAB7: Unfall beim Fahrspurwechsel

Aufgrund von Bauarbeiten kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen zu einer Fahrbahnverengung. Ein 84-Jähriger wechselte daher mit seinem Pkw Audi auf den rechten Fahrstreifen. Dabei unterschätzte er wohl die Position eines Sattelzuges und streifte diesen seitlich. Bei dem Unfall, bei sowohl der Unfallverursacher, als auch der 67-jährige Lkw-Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Bei Diebstahl ertappt

Während einer routinemäßigen Streife beobachteten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am Freitagmorgen gegen 2.20 Uhr, wie ein junger Mann sich vom Fahrradstellplatz am Gmünder Marktplatz ein unverschlossenes Mountainbike griff und dieses offensichtlich wegschieben wollte. Beim Erkennen der Polizisten lehnte er das Rad an ein anderes Fahrrad an und wollte davongehen. Während der nun folgenden Kontrolle gab er 20-Jährige zunächst falsche Personalien an.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug gestreift

Gegen 14 Uhr am Donnerstagmittag wechselte eine 47-Jährige mit ihrem Pkw Renault auf der Baldungstraße vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah sie den neben ihr fahrenden Pkw Mercedes Benz und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Donnerstag wurde zwischen 6.30 Uhr und 19.30 Uhr ein Toyota beschädigt, der in der Bischof-Keppler-Straße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

In der Remsstraße ereignete sich am Donnerstagabend ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 24-jähriger Golf -Fahrer fuhr gegen 18.30 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Ford einer 18-Jährigen auf. Dieser wurde noch auf einen davor befindlichen Ford eines 58-Jährigen aufgeschoben. Alle drei Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

