Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitenter Ladendieb holte Küchenmesser hervor

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter an der Bismarckstraße brachte die Polizei am Dienstag, 20. August, einen 32-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz ins Polizeigewahrsam. Gegen 7.15 Uhr beobachtete die Filialleiterin den Dieb dabei, wie er Lebensmittel stahl und in seinen Rucksack steckte. Sie sprach den Täter an und stellte sich vor ihn. Daraufhin schubste der Ertappten sein Gegenüber zur Seite und wollte weglaufen. Zwei aufmerksame Zeugen verhinderten die Flucht des Diebes und hielten ihn fest. Der 32-Jährige holte plötzlich ein Küchenmesser hervor und bedrohte die Männer. Einer nahm dem Renitenten die Waffe ab. Die alarmierten Polizisten nahmen ihn mit zur Wache und leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung ein. Verletzt wurde niemand.

Polizei Gelsenkirchen

