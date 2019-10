Polizei Hagen

POL-HA: Brand in einem Geschäft im Hagnener Bahnhofsviertel

Hagen (ots)

Ein Brand in einem Geschäft in der Straße Am Hauptbahnhof beschäftigte in der Nacht von Samstag (12.10.2019) auf Sonntag die Hagener Polizei und Feuerwehr. Nachdem gegen 02.00 Uhr zunächst eine Rauchentwicklung gemeldet worden war, musste die Feuerwehr nach ihrem Eintreffen ein Feuer im Lager des Geschäftes löschen. Die über dem Geschäft wohnenden Mieter konnten alle im Vorfeld das Gebäude unverletzt verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell liegen noch keine konkreten Hinweise auf die Brandursache vor.

