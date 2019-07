Polizei Düsseldorf

POL-D: Neuss - Verkehrsunfall - Autobahnkreuz Neuss/Süd A57 Richtung Köln - Sattelzug umgekippt

Düsseldorf (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kippte gestern, 30. Juli 2019, 16.45 Uhr, bei Neuss auf der A57 in Richtung Köln, im Autobahnkreuz Neuss-Süd, ein Sattelzug um. Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines mit Kunststoffgranulat beladenen litauischen Sattelzugs, ein 39-Jähriger aus Weißrussland, auf der A57 in Fahrtrichtung Köln. Am Autobahnkreuz Neuss-Süd wollte der 39-Jährige dann auf die A46 in Fahrtrichtung Brilon wechseln. In der dortigen Rechtskurve kippte der Sattelzug auf die linke Seite und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst leicht verletzt aus dem Fahrerhaus befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde die Verbindungsfahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Bis zur Bergung des Sattelzuges wurde der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Hierbei musste der umgestürzte Trailer vor dem Aufrichten komplett entladen werden. Für die mehrstündigen Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Verbindungsfahrbahn ab 19:00 Uhr erneut voll gesperrt. Am Folgetag um 00:55 Uhr waren die Bergungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle beendet und die Fahrbahn freigegeben. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht. Der Sachschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt.

