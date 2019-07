Polizei Düsseldorf

POL-D: Martin-Luther-Platz und Heinrich-Heine-Allee - Kontrolleinsatz der AG Tuning - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Samstag/Sonntag, 27./28. Juli 2019, 16.30 Uhr bis 2 Uhr

Die Spezialisten der Direktion Verkehr (AG Tuning) waren am Samstag erneut in der Innenstadt im Einsatz. Hierbei konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Insgesamt wurden 72 Kraftfahrzeuge und 122 Personen kontrolliert.

Die festgestellten Verstöße betrafen häufig das Fahrwerk von Fahrzeugen, Rad/Reifen-Kombinationen und auch lichttechnische Einrichtungen. Sieben Fahrzeuge waren technisch so verändert, dass sie für eine intensivere Untersuchung sichergestellt werden mussten. Entsprechende Gutachten wurden in Auftrag gegeben. Insgesamt konnten 38 Verstöße festgestellt werden, die entsprechend geahndet wurden. Darunter auch zwei Männer, die bei ihrer Fahrt unter dem Einfluss von Drogen standen.

Auch die Fahrer von Taxen wurden in dieser Nacht kontrolliert. Hier lag der Schwerpunkt im Zuständigkeitsbereich des Zoll (Finanzkontrolle Schwarzarbeit), der sich an der Aktion beteiligt hatte. Es wurden insgesamt zwölf Droschken und ihre Fahrer beanstandet. Die Polizei kündigt jetzt schon weitere Kontrolltage an.

