Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall auf der A 40 bei Moers - Vierköpfige Familie mit Pkw verunglückt - Alle Insassen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 28. Juli 2019, 5 Uhr

Moers, BAB 40, Fahrtrichtung Dortmund

Zur Unfallzeit befuhr ein mit vier Personen besetzter Opel Corsa den ganz linken Fahrstreifen der A 40 in Richtung Dortmund. Die Familie aus Steinfeld (Niedersachsen) befand sich nach langer Reise auf dem Heimweg. Eigenen Aussagen zufolge schlief der 58-jährige Vater aufgrund von Übermüdung unmittelbar vor der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen am Steuer ein. Er verlor die Kontrolle über den Kleinwagen, welcher anschließend quer über alle drei Fahrstreifen driftete und nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der angrenzenden, stark ansteigenden Böschung überschlug sich das Auto. Alle vier Insassen, darunter ein Junge (10 Jahre) und ein 15-jähriges Mädchen, wurden schwer verletzt Duisburger Krankenhäusern zugeführt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell