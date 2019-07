Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberhausen- A3 Richtung Köln - Verkehrsunfall - Sprinter fährt auf Stauende - Eine Person verstorben

Düsseldorf (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr heute Vormittag (29. Juli 2019, 11.32 Uhr) ,bei Oberhausen auf der A3 in Richtung Köln ,der Fahrer eines Sprinters auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrer des Sprinters, ein 39-Jähriger aus Rumänien, auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor dem Autobahnkreuz Oberhausen übersah der Fahrer das herannahende Stauende. Er versuchte noch im letzten Moment nach rechts auszuweichen, prallte jedoch gegen den Auflieger des Sattelzuges. Die Feuerwehr musste den Mann aus den Trümmern seines Sprinters befreien. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 35 Jahre alte Beifahrerin kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die A3 in Richtung Köln ist bis voraussichtlich 15.00 Uhr gesperrt. Bedingt durch die Unfallmaßnahmen staut sich der Verkehr gegenwärtig über mehrere Kilometer hinter der Unfallstelle zurück. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Dinslaken Süd abgeleitet.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell