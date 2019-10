Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in eine Werkstatt in Hagen Eckesey

Hagen (ots)

In der Nacht von Freitag (11.10.2019) auf Samstag kam es auf der Eckeseyer Straße zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Nachdem sich Unbekannte in der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Samstag, 07.30 Uhr, gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendet aus den angrenzenden Büroräumen Bargeld. Die Einbrecher verließen im Anschluss den Tatort in unbekannte Richtung. Die Hagener Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 02331 9852066.

