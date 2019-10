Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall auf der Preußerstraße - junge Frau leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Donnerstag hielt ein 33-jähriger Autofahrer seinen BMW um 14.40 Uhr verkehrsbedingt auf der Preußerstraße an. Er war in Richtung Innenstadt unterwegs. Der 68-jährige Fahrer eines VW fuhr auf den BMW auf. Hierbei verletzte sich die 27-jährige Beifahrerin des 33-Jährigen. Sie wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

