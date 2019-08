Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall zwischen zwei Radfahrern am Montagmorgen - Hergang unklar

Braunschweig

19.08.2019, 07.30 Uhr Braunschweig, Inselwall

Zu einem Unfall vom Montagmorgen, der erst am Donnerstag gemeldet wurde, sucht die Polizei Braunschweig einen unfallbeteiligten Fahrradfahrer.

Eine 48-jährige Frau war mit ihrem weißen Rad am Montagmorgen auf dem Inselwall in Richtung Celler Straße unterwegs. Sie wollte dabei nach links in die Straße Am Neuen Petritore abbiegen und hatte das entsprechende Handzeichen gegeben.

Offensichtlich bemerkte ein bislang unbekannter, zirka 40 Jahre alter, Radfahrer mit kurzen braunen Haaren dieses zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte dabei und verletzte sich leicht. Eine unabhängige Zeugin rief einen Rettungswagen. Der bislang unbekannte Mann hatte einen 3-4-jährigen Jungen im Kindersitz auf dem Gepäckträger. Zwischen den Unfallbeteiligten wurden keine Personalien ausgetauscht.

Daher bittet der Verkehrsunfalldienst den beteiligten Mann und die bislang unbekannte Zeugin, die beim Rettungsdienst anrief, sich zur Klärung des Unfallherganges unter der Rufnummer 0531/476-3935 zu melden.

