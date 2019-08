Polizei Braunschweig

POL-BS: Betrunkener Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Petritor-Nord 22.08.2019, 17.32 Uhr

Ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer fährt gegen einen Pkw und beschädigt ihn. Durch den Sturz verletze sich der Mann leicht.

Am Donnerstagabend begaben sich zwei miteinander bekannte Männer im Alter von 41 und 49 Jahren auf ihren Heimweg. Obwohl sie beide zuvor zahlreiche Flaschen Alkohol zu sich genommen hatten, verzichteten sie nicht auf die Fahrt mit ihren Fahrrädern.

Der 41-Jährige stieß während der Fahrt gegen einen am Straßenrand geparkten Renault Scenic und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite am Außenspiegel, an der Fahrertür sowie an einer Felge. Weil der Mann in Folge des Zusammenstoßes zu Fall kam und sich leicht verletzte, wurde er durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die hinzugezogene Polizei führte bei den beiden Herren einen Atemalkoholtest durch, der der für den Unfallverursacher einen Wert von 2,42 und für seinen Begleiter von 1,93 Promille ergab.

Beiden Radfahrern wurden Blutproben entnommen und die Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell