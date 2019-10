POL-HA: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizei Hagen

Am 10.10.2019, 13:00 Uhr, ereignete sich auf der Leimstraße in Haspe ein Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Ein Polizeimotorad war mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz in der nahe gelegenen Voerder Straße, als das Mädchen vom Straßenrand über die Straße lief. Das Kind kam durch die Kollision mit dem Motorrad zu Fall. Der Rettungswagen, der sich unmittelbar hinter dem Polizeimotorrad befand, begann sofort mit ersten, medizinischen Maßnahmen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Leimstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

