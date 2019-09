Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Hagen (ots)

Am Dienstag, 10. September, ereignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Eckeseyer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 37-jähriger Hagener mit seinem Seat aus einer Einfahrt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Fahrradfahrer, der auf dem Gehweg in Richtung Altenhagener Brücke unterwegs war. Bei der Kollision verletzte sich der 28-jährige Mountainbikefahrer leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

