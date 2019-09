POL-HA: Die Polizei Hagen hält sich fit

Polizei Hagen

Am Dienstag, 10.09.2019, trafen sich über den ganzen Tag verteilt Polizistinnen und Polizisten des Präsidiums Hagen am Ischelandstadion. Bei bestem Laufwetter nahmen ihnen die Sportbeauftragten und Übungsleiter Prüfungen ab, die jede Polizistin und jeder Polizist einmal im Jahr nachweisen muss. Dabei handelt es sich um Lauf- und Schwimmeinheiten oder das Deutsche Sportabzeichen. "Ich freue mich, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich für den Dienst so fit halten", so Polizeipräsident Wolfgang Sprogies.

