POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Diebstahl

Hagen (ots)

Am 27.07.2019 kam es zwischen 10:41 Uhr und 11:50 Uhr in der Kneipe "Piccolo" in der Straße Am Hauptbahnhof zu dem Diebstahl einer EC-Karte. Ein dem Opfer nur entfernt bekannter Mann stahl dem 56-Jährigen die Karte aus der Jackentasche. Wenig später hob er zusammen mit einem weiteren Verdächtigen von einem nahe gelegenen Geldautomaten Bargeld in niedriger, vierstelliger Höhe ab. Ein Richter ordnete die Veröffentlichung der Bilder an. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Link zum Bild: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-diebstahl-computerbetrug-1

